Das Verständnis der Abwicklungslogik eines Donald Trump seit dem 20.Januar 2017 für seine Ziele – gegen die Medien-Elefanten.

Wer nun nur mit einem halben Auge in die Staaten schaut, wer nun sich die Berichte der deutschen Leitmedien anhört,ansieht und im Gehirn abspeichert, dem kommen die Zweifel, ob dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Donald Trump noch der Friedenswille auf Augenhöhe mit Russland genauso ernst als Präsident ist, wie im Wahlkampf.

Wer nun mit halbem Auge in die Staaten schaut, welche Schritte der Präsident der Vereinigten Staaten Trump tatsächlich in nun einem Monat Präsidentschaft umsetzt, dem fallen schon wieder einige Zweifel ab. Ob richtig oder falsch, ist nicht die Frage, sondern nur der beschrittene Weg. Und der wiederum, ist deutlicher zu sehen, als ein Elefant, der direkt vor einem steht.

Ein weltweitumspannendes Netz von Medien, geübt seit der IRAK-Lüge über Sadamms Massenvernichtungswaffen und die folgenden Verherrlichungen der USA-NATO Kriege mit Millionen von Toten, kämpft nun gegen zwei Männer an der Spitze der Welt. Und der Präsident der Vereingten Staaten, bezeichnet einen Monat nach seiner Vereidigung als Präsident die größen Medien als Medien, die als die Feinde der Vereinigten Staaten zu betrachten sind. Die Medien also, die über viele Jahre es geschafft haben, das Böse an der Macht der Welt zu halten, die skrupellos agierten, ohne das sich auch nur der kleinste Widerstand regte, gegen OFFENSICHTLICHES Unrecht für den, der Demokratie & Menschenrechte predigt in der ganzen Welt.

Was tut Donald Trump heute tatsächlich ?

Es bleibt uns keine Wahl, wenn wir an der Umsetzung seiner Ziele nicht mehr glauben. Wir müseen uns die Antrittsrede anhören und mit dem Heute vergleichen. Bisher gibt es nicht den geringsten Zweifel daran, dass er etwas anderes tut, als er sagte.

Wäre da nicht die KRIM Aussage …. ?

Wäre da nicht die KRIM Aussage, dass er quasi Russland befielt, die KRIM der UKRAINE zurück zu geben. Und, ob nicht vielleicht Obama zu nachsichtig war mit Putin ?

Also, etwas, dass so ganz und gar nicht in die Schablone passt, in die wir selbst Donald Trump schon steckten, als er im Wahlkampf seine Aussagen zu Russland tätigte. Und jetzt überall zu lesen und zu hören, wieder in die gleiche Schachtel, in der Obama und Clinton schon lange steckt.

Dann kommt die Aussage des Verteidigungsministers der Vereinigten Staaten, hinter ihm der große NATO-Stern, dass Moskau erst muß Bedingungen erfüllen, bis man mit Russland gemeinsam millitärische Aktionen planen will….

dann kommen die Bedingungen, vorgetragen vom Außenminister der Vereinigten Staaten…Die Bedingungen lauten, Russland dürfe nicht mehr behaupten, dass alle Oppositionellen Kräfte in Syrien, Terroristen seien…

Und gleich spricht der Vicepräsident der Vereiniten Staaten um 9:50 Uhr auf der Sicherheitskonferenz . Dann gehts auch hier wieder weiter.

