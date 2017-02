Es geht um “Sein“- oder – “das wars dann“, nicht um MerkelEuNatoGesabbel

Bald Paradisische Zustände ?

Hier geht es nicht mehr nur um „Russland“. Es geht auch nicht um den inneramerikanischen Krieg, der noch ohne Feuerwaffen geführt wird., sondern um die Vermeidung eines Atomkrieges, der uns alle “alt aussehen wird lassen“ mit der garantierten Gewissheit, dass die meißten dann wissen, ob ihr Glaube Recht behält mit dem, dem Leben folgendem Paradies.

Der Trump-Poker.

Wir sind jetzt auf dem Weg zum Atomkrieg, wenn Trump sein Pokerspiel nicht beendet, klare Linie schafft, die schon im Wahlkampf und in der Antrittsrede getroffenen Wahrheiten nun auch knallhart ausspricht.

Die Obama/Clinton-Lügen über den Barack Obama-Putsch in der Ukraine und seine Lügen, dass Russland „die Krim (im Gegensatz zu der Realität, dass Amerika die Ukraine gestohlen hat) gestohlen hat und deshalb Sanktionen verhängte. „US-Raketen“ vor Russlands Türschwelle stellen will, weil die Lüge nun als Wahrheit gelten soll.

Wenn nun nicht bald seine Wahlkampfrethorik durchgreift, sondern die Kräfte des Bösen sich durchsetzen, dann beginnt er , die verabscheuungswürdigen Taten des Obamas , nun selbst noch zu überflügeln, indem er sich durch sein Handeln in eine Position hineinmanöveriert, die man nur noch als Obamas Abzug am Gewehr bezeichnen kann.

Aus dieser Position kann er sich nicht mehr befreien, steckt fest und kann dann nur noch auf das Royal Flush hoffen, dass ihn mit einem Schlag “aus dem selbst geschaffenem Schlamassel hilft.

Fakt wird sein…

Wenn Trumpf t Obamas Krieg gegen Rußland fortsetzt, obwohl er den Wählern Amerikas und der ganzen Welt etwas völlig gegenteiliges sagte, wenn er Betrug – beging an der Welt, wenn sich dies wird herausstellen, dann zwingt er Russland sich absolut von ihm abzuwenden, will Putin nicht wiederum dann als jemand gelten, den man sehr leicht “übern Tisch ziehen kann“. Dies wird unter Garantie nicht geschehen.

Trump muß nun den Weg zu dem zurück finden, der alles klärt. Er muß die Schuldigen finden in seinem Apparad, dem er die Schuld der Desinformation geben kann. Dies glaubhaft.

Geschieht dies nicht, steuern wir unaufhaltsam auf den Urknall zu, weil sich Trump selbst in eine Situation steuert, die ihm nur noch die Hoffnung wird lassen, mit einem Erstschlag alle Probleme gelöst zu sehen.

