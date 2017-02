Die “Russisch Roulette-Politik“ in Berlin & Brüssel

Ticken die alle noch ganz Richtig ?

Diese Politik des ” WIR SIND DIE GRÖSSTEN” – ”WIR GEGEN DEN REST DER WELT ” spürt jeder, der auch nur bis 100 zählen kann, in etwa den Begriff Logik definieren kann und sonst , einfach ganz normal auf der Höhe ist. Nur in Berlin und Brüssel, scheint man die Gesetze der Logik nicht zu kennen…

Ab sofort wird die Kanzlerin ihre Ukraine-Wahrheit beweisen müssen, auf die ihre Russophobene Politik aufbaut. Zwei kurze wahre Kommentare auf tagesschau.de werden der Anlass dazu sein.

Komm Angie.. Mach mal fein Извините за неудобства- Sorry for the inconvenience bei Putin & Trump, sperrst die schlimmsten der Schlimmen, wie den Röttgen aufs Kloo, und dann machste das halt nochmal. Bist doch das perfekte Wetterfähnchen. Oft bewiesen und durchgezogen. Fliegst halt mal zuerst nach Moskau, sagst dein Sprüchlein auf und […]

4.75 Mio Zuschauer bei Anne Will. Deutschlands Politbildungs-und Verteidigungs-Ministerin ist angesagt bei Anne Will. Man selbst ist nur einer von 4.75 Mio ..

Chance auf eine neue Welt.

Mit Kurzvideo: Hillary Clinton “Wir kamen, Wir sahen, Er starb” – Gaddafi –

Die Logik von Ursache & Wirkung ab dem 20.Januar hat sich umgekehrt. Man muss es nur verstehen wollen.

Die GesamtDeutschland-Lösung als mittelfristiges Ziel muß lauten: Friedensverträge mit Putin & Trump als Atomwaffenfreie Zone

An die Zukunft glauben heißt: Dem Frieden mit Trump & Putin die Chance geben, sich zu entfalten.

Es ist an der Zeit das Sprachrohr des Bösen in der BRD, ARD & ZDF zu reformieren, oder abzuschalten. Tun wir das nicht,werden wir es – über kurz oder lang- nicht überleben

Nur schon durch das Ansprechen der nackten Wahrheit , kann Sebastian Kurz das Leben der Menschen im Donbass retten.