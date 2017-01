Die Politik nach der selbst erschaffenen Ukraine-Lüge, wird aufhören Frau Bundeskanzlerin. Wetten !

Политике на основании украинской лжи собственного изготовления будет положен конец, госпожа канцлер. Спорим?

Wo kein Kläger da kein Richter, heißt es. Das stimmt ab sofort in Faktor der Merkel-Lüge nicht mehr. Es wird Klage geführt. Das wie – warum- und gegen wen, dass wird im Artikel beschrieben.

Unsere Demokratie ist eine gute Demokratie, weil sie die Wahrheit schützt, die Lüge ächtet, den/die Lügner/in öffentlich auch als solche/r bezeichnet im Text eines Urteils. Doch nur dann, wenn man ein Gericht danach fragt. Wo kein Kläger da kein Richter. 1.Wahrheit.Wenn auch nicht immer. Und wenn auch nicht immer, so gilt der Grundsatz: für das zu entscheidende Gericht: „IN DUBIO PRO REO“ Dieses mal wird es einen Kläger geben. Und dieses mal, wird vom Start an absolut transparent der Weg und das voranschreiten- oder das Abwürgen staatlicherseits- des Antrages auf einstweilige Anordnung in Verbindung einer Klage, darüber berichtet.



„IN DUBIO PRO REO“ wird durch die 4.Macht im Staate, der Presse, nicht anerkannt. Die größte Fake-News der letzten 3 Jahre, Russland würde gegen die Ukraine einen Krieg in der Ost-Ukraine führen, wird im Besonderen durch die Nachrichtensender der ARD und ZDF Merkelgetreu – und Merkeltreu im Wortlaut der Lüge, ungefragt zur Übernahme des Mainstreams, also der schreibenden Zunft gebetsmühlenartig vorgekaut. Mit eigenen Sendungen wird die Lüge der Kanzlerin dann mit weiteren Lügen solange untermauert, bis man selbst der Lüge glaubt, bzw. uns glauben machen will, der Präsident der russischen Föderation Putin wäre der Lügner und sie die Guten.

Sollte der richtige- und wichtige Kampf des Präsidenten der Vereinigten Staaten Donald Trump gegen die Fake-Presse seines Landes, uns nicht im Wissen der 60jährigen Vorgaben der Berichterstattung an die Mitglieder der Atlantikbrücke, uns selbst nicht sensibilisieren, unsere Presse zu hinterfragen, ob das stimmt, was sie berichten?

Kanzlerin Merkel mit ihrer Bundesregierung will Russland weiter bestrafen, ohne den geringsten Beweis einer Schuld.Die Unschuldsvermutung ist eines der Grundprinzipien eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens und wird heute von den meisten Ländern der Welt zumindest dem Anspruch nach anerkannt. Nicht so von der deutschen Bundesregierung, die ihre eigenen geopolitischen Machtinteressen auf der Verletzung der Menschenwürde der russischen Bevölkerung aufbaut. Im besonderen wird die Würde des Präsidenten Putin durch alle, speziell der deutschen Presse in den Dreck getreten .

Wahrheiten, die von anderen Stellen an die Presse herangetragen werden, wie hier im Kommentar zu lesen, werden nicht nur ignoriert, sondern zensiert. Das alles , hat nichts mit einer demokratischen Wertegesellschaft zu tun, sondern ist faschistisches, in die Tat umgesetztes Gedankengut.

Schluß mit Lustig..

Putin sagt, er ist kein Kriegsteilnehmer im Donbass. Die Tagesschau sagt er ist ein Kriegsteilnehmer . Wer lügt. Wer ist der Verbrecher?

So, werde ich nun das zuständige Gericht anrufen und per einstweiliger Anordnung fordern, dass die Tagesschau.de den zensierten Kommentar unverzüglich freischaltet. Dies in Verbindung einer Klage gegen die Tagesschau. Im Rahmen der Amtsermittlungspflicht des Gerichts, wird die Tagesschau dem Gericht gegenüber beweisen müssen, dass Russland eine Kriegspartei in der Ostukraine ist. Wie sie das anstellt, werden wir dann sehen. Nur, jetzt ist Schluß mit Lustig. Heute dann noch der Antrag auf einstweilige Anordnung

Die Zuständigkeit eines ordendlichen Gerichts wurde bereits durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Es lehnte die Annahme ähnlichen Antrages ab, (Link führt zum Schreiben des Verfassungsgerichts) weil der Instanzenweg nicht beschritten wurde. OK tagesschau.de, dann gehen wir den eben. Zeit ist ein bedeutsames Gut, dass vorhanden ist.

Die Antwort steht schon fest auf die Frage: “Wer wird denn am Ende gewinnen… ?“

Die Wahrheit? Wir werden es sehen, was die Richter als die Wahrheit ansehen. Das was Merkel über den Fake-News Sender Tagesschau berichten lässt , oder was ich sage. Die zu ladenden Zeugen werden sein. Vertreter der russischen Regierung & die Chefs der beiden Republiken DVR & LVR . Der französische Geheimdienst + ein weiterer …..Gespannt sollten wir darauf spekulieren, wen die Beklagte in den Zeugenstand wird rufen. Welche Beweise hervorgebracht werden können durch sie, um aus Fake’s Wahrheiten machen zu wollen. Vielleicht Poroschenko ?

Ja, der nun denkt: Da ist einer aber sauer, da hat derjenige Recht. Schluß mit Lustig uns von diesen aufgeblasen Gockels verarschen zu lassen.Ein Gedanke dann doch noch: Denkt man wirklich in Berlin, es gäbe in der Ukraine nur Politiker & Kriegsveteranen, welche die Lüge des in den Krieg involviertem Russland nicht auch wissen und die sich dieser Lüge als Zeugen vor einem deutschen Gericht entgegenstellen werden. Glaubt man das wirklich ? Glaubt man wirklich, es gäbe niemnden in der Ukraine , der KEINE Angst hat ?

So, Freunde der Wahrheit. Für einige Stunden muß ich euch mit euren Gedanken alleine lassen. Es gibt auch noch weitere wichtige Dinge im Leben, als sich mit der Wahrheit zu beschäftigen. Die Fortsetzung folgt auf jeden Fall… Morgen liegt die Klage auf dem Fax und erreicht sicher schon morgen die Zuständigen .