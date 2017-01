Nur das Gemeinsam Starke kann das Böse besiegen

Только совместные усилия могут победить зло_PDF

Es ist an der Zeit das Sprachrohr des Bösen in der BRD, ARD & ZDF zu reformieren, oder abzuschalten. Tun wir das nicht,werden wir es – über kurz oder lang- nicht überleben.

Es ist die Logik des Bösen, eine dritte Macht zu schaffen, wenn der Plan nicht durchführbar ist, die Mächtigen gegeneinander zu hetzen. Einer der mächtigsten Staatsmänner der Welt tritt offensichtlich seines Tuns aus dem weltumspannenden Netz des Bösen aus.

Das Böse steckt steckt nicht in dem für alle Zwecke dienlichem Juden mit der langen Nase. Er hat mal kurzfristig ausgedient und an seine Stelle, tritt “Putin & Trump….!“ als zusammengehörige, zu bekämpfende Masse.

Es steckt schon in uns, um uns und beschäftigt in der Hauptstadt des Bösen Brüssel, tausende kleine Strategen, die das gesamte Leben schon seit vielen Jahren durch Verordnungen und Richtlinien bis ins Detail steuern. Gebündelte Kräfte der Kollonial-mächte des Kolonialismus 1876-1939 – und den USA – Grossbritannien Frankreich Belgien Niederlande und Deutschland. Die in Deutschland tätigen Propagandisten ARD & ZDF betreiben die Gehirnwäsche im Sinne des Neuen Weges des Bösen, seit klar scheint, dass die beiden Leader in Moskau und in Washington, das alte Spiel des Großkapitals nicht weiter im Sinne des Bösen praktizieren wollen, sondern den eigenen Weg suchen. Dieser Weg jedoch wird von denen, die ihre Macht schwinden sehen, mit einem heftigsten Schwall von Beleidigungen, Falsch-Halbwahrheiten vorbereitet, bis ins letzte Wohnzimmer der Nationalstaaten der Europäischen Union. Federführend in der Verleumdungskampagne sind nun ARD & ZDF.

Werden wir Propagandisten für den Frieden es schaffen, diesen Wahnsinn des “Deutschland Deutschland, über Alles, über Alles in der Welt“, in auf 2017 modifizierter Form auf EU-Ebene zu stoppen?

Nein, dass werden wir leider nicht.

Uns bleibt nur der Weg, die beiden Leader zu begleiten auf der Suche nach ihrem Weg für die Menschheit und es zumindest einem kleinen Teil der Menschen zu erzählen.

Raus aus dem Bösen der Vergangenheit. Wie immer der aussehen mag, es ist die einzige heute ersichtliche Chance, dass wir das Böse überleben…

Kleiner Hinweis zum Video: Politische Ponerologie

Im Jahr 1984 wurde die dritte Kopie vom letzten überlebenden Wissenschaftler, Dr. Andrzej M. Łobaczewski, aus dem Gedächtnis niedergeschrieben. Zbigniew Brzeziński verhinderte die Veröffentlichung dieser Kopie.