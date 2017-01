Gibt Österreich der OSZE die Wahrheits-Stärke zurück, die unter Deutschland völlig verloren ging?

Die Stärke des Russland 2017 sollte ausreichen, dem Donbass der Frieden zu bringen.

Das Russland der Jahre 2014/2016 erstarkte, durch die Stärke eines Präsidenten. Er schafft die “Quadratur des Kreises“. Wandelt Mißgunst, eines durch Russophobie geprägten Europas gegenüber Russland, in eine enorme innenpolitische Kraft in Russland. Schafft es sogar kurzfristig, Sanktions-Mangel in eine russlandweite Bereitschaft der Menschen zu wandeln, die innerhalb kürzester Zeit die “Arme hochkrempeln“, sich auf die eigenen Stärken besannen und einen kurzfristigen Mangel in nunmehr langfristig zu bewertende Stärke wandeln, die nun noch weniger angreifbar machen.

Die Menschen im Donbass jedoch, sterben auch mit dem starken Russland weiter.

Die Hoffnungen liegen nun auf Sebastian Kurz, Österreichs Aussenminister und auf einer russischen Diplomatie, die nun auch vermehrt, die eigene Stärke Russlands, nun für die Schwachen im Donbass einsetzt.

Die OSZE unter Sebastin Kurz, kann es schaffen, wenn Russland nun international, auch verbal seine Stärken einsetzt und als Tandem mit der “Österreichischen OSZE“ die Menschenwürde der Donbass-Menschen wieder herstellt, die Deutschland aus dem Eigenen- USA & EU- Interessen opferte.